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Muhtarlar sorunları dile getirdi

MALATYA HABERLERİ  | 06.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde muhtarlar toplantısı düzenlenip, talep ve istekler ele alındı.İlçe Öğretmenevinde düzenlenen Mart Ayı muhtarlar toplantısına, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar sorunları dile getirdi

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde muhtarlar toplantısı düzenlenip, talep ve istekler ele alındı.
İlçe Öğretmenevinde düzenlenen Mart Ayı muhtarlar toplantısına, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. İlçeye bağlı mahallelerin sorun ve taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar, özellikle yol ve diğer hizmetler konusunda talep ve istekleri dile getirdiler.
Toplantıda, muhtarların talepleri not alınarak, talepler ilgili yerler, Valilik, Malatya Su Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Hekimhan Belediyesi ‘ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

Muhtarlar sorunları dile getirdi

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