Muhtarlar sosyal tesisleri gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen geziye davet edilen muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal ve kültürel hizmet alanlarını gezdi. Çalışmaları ve hizmetleri yerinde gördükten sonra açıklamalarda bulunan muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da katıldığı mahalle muhtarlarına yönelik bir gezi düzenledi.

Başkan Gürkan ve Vahap Küçük Hayır Çarşısı, Tabiat Parkı, Fuar Alanı, Millet Bahçesi, Taşhoron Kilisesi, Salköprü Semt Konağı, İtfaiye Binası ve Anayurt Bulvarını gezen Başkan Gürkan ve muhtarlar, daha sonra BELSOS Dede Korkut Tesisleri’nde yemeğe geçtiler. Muhtarlarla uzun uzun istişarelerde bulunan Başkan Selahattin Gürkan, muhtarların mahalle sorunlarını da dinledi. Gezdikleri Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel hizmet yatırımlarını beğendiklerini dile getiren muhtarlar, Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

Darende Kumru Mahalle Muhtarın Murat Fırat, Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a mahalle muhtarları olarak mahallelerimizde yapılması gereken işlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Ayrıca Sayın Başkanımız Büyükşehir olarak yaptığı projelerle ilgili yerinde bir gezi düzenledi. Bu nazik davetinden ve ilgisinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Hekimhan Dereköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bu nazik davetinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımızın yaptığı çalışmaları yerinde gördük. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri muhtarlarımızla gezdik. Hizmetler o kadar başarılı hizmetler ki bizi çok mutlu etti. Daha önceden de Selahattin Başkanımı tanıyorum. Eğer ki daha 2 yılı tamamlamadan bu kadar zamanda bu kadar hizmeti başarmışsa, bundan sonra yapacakları da gayet geniş yelpazeli ve gayet de çok demektir. Şahsım ve muhtarlarım adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Akçadağ Kasımuşağı Mahalle Muhtarı Alibey Varlık ise “Bugün muhtar arkadaşlarımızla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Bey’in Malatya’da yapılan hizmetleri gezdik. Hayran Kaldık. İnderesi’nde yapılan çalışmalardan tutun da Vahap Küçük Hayır Çarşısı, Taşhoron Kilisesi’nin restorasyonu ve itfaiye binasına kadar çok güzel olmuş. Allah Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” sözlerine yer verdi.

Akçadağ Ancar Muhtarı Ali Korkmaz, “Kendi mahallemizin sıkıntısını dile getirdim. Benim 4 yıldan beri yolum yapılmadı. Selahattin Başkanım geldi, yapıldı. Sağ olsun” dedi.

Şehit Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, “Başkanımızın birçok projesini gezdik, gördük. Yaklaşık 20 yıldır bu şehirde muhtarlık yapıyorum, 2-3 dönemden beri de dernek başkanlığı yapıyorum. Gerçekten başkanımın eline sağlık. Yaparım dediğini yapıyor, yapacağız diye işi sarkıtmıyor. Bu anlamda mahallem ve Yeşilyurt adına çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda yollar açtı, kütüphaneler açtı, müze yaptı, parklar yaptı. Yani hizmetler say say bitmiyor. Hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ederim” sözlerini ifade etti.

Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına ‘Malatya’ya sihirli bir el değmiş’ diye nitelendirerek, “Bugün gezdiğim tesisler herhalde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerin sadece yüzde 5’i falan olması gerek. Ama gördük ki herhalde Malatya’ya sihirli bir el değmiş. Bu çalışmalarda emeği olan Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum bu gördüklerimiz herhalde yüzde 5 olması gerek. Malatya’yı üç beş yıl görmeyen ve sonrasında gelen bu şehri zor tanır” şeklinde konuştu.



