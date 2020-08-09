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Muhtarlar yol çalışmasından memnun

MANİSA HABERLERİ  | 09.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar ilçesi Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda başlattığı 11 kilometrelik sathi kaplama yol çalışması bitti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar ilçesi Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda başlattığı 11 kilometrelik sathi kaplama yol çalışması bitti. Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin de mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarlardan yol hakkındaki memnuniyetlerini dinledi.
Manisa genelinde yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Akhisar ilçesi Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı mahallelerinin yoğun olarak kullandığı güzergahta 11 kilometrelik sathi kaplama yol yapım çalışmasını bitirdi. Bu kapsamda, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yol hakkındaki memnuniyetlerini muhtarlardan dinledi. Yolda incelemelerde bulunan Özbilgin ve muhtarlar bu yolda aynı zamanda 1 kilometrelik viraj çalışması yapıldığını belirtti. 1 kilometrelik virajda sürekli çökmeler ve aşınmalar olduğu için, bu yolun güzergahı değiştirilerek daha güvenli bir şekilde yola bağlandı. Bu yolun aynı zamanda mahalleleri Akhisar’a bağlayan yol olduğunu belirten muhtarlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkürlerini sundu.

Muhtarlar memnuniyetlerini anlattı
Akhisar Akkocalı Mahalle Muhtarı Harun Alkan, “Bu yol Kurtulmuş, Kobaşdere ve Akkocalı Mahallelerini birbirine ve Akhisar’a bağlayan 11 kilometrelik önemli bir yoldur. Yolumuz Kurban Bayramı’na yetiştirilerek açıldı. Bizim mahallemize Akhisar’dan çok fazla kurban kestirmeye gelenler olduğu için önemli bir yoldu. Bu bayramda Manisa Büyükşehir Belediyesi yüzümüzü güldürdü ve bizim ve vatandaşların Kurban Bayramında rahatlıkla gelip gidebilmemizi sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Akhisar Kurtulmuş Mahallesi Muhtarı Mehmet Eren ise, “11 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapılmıştır. Özellikle bu yolun Kurban Bayramı öncesi yapılmış olması çok iyi oldu. Çünkü bu yoldan kurban kesmek ve bayramlaşmak için gelip geçenler oldu. Önceden bu yolun kullanımı çok zordu. Akkocalı tarafında 1 kilometrelik çökme yapan virajlı bir yol vardı. Burada yol genişletme ve yol değiştirme çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.
Kobaşdere Mahalle Muhtarı Burhan Aktürk de şunları söyledi: “Bu 11 kilometrelik yolumuzun bayramdan önce bitirilmiş olması çok iyi oldu. Akhisar’dan gelen misafirlerimiz yolu gördüklerinde çok beğendiler ve güvenli bir yol haline geldiğini söylediler. Virajlı yolumuzun da yapılması güzel oldu artık güvenle gelip gidebiliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin, muhtarların memnuniyetlerini sunmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti. Mahalle muhtarları da hediye için teşekkür etti.

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