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Muhtarlara ‘afet bilinci’ eğitimi

10.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından muhtarlara afet bilinciyle ilgili eğitim verildi.Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’nde Başkan Abdulkadir Geylani Taş ve diğer muhtarların katıldığı afet bilinci eğitimlerinde görevliler, afete karşı bilinçlendirdi.AFAD şube Müdürü Abdurrahman Biçer, Eğitmenler Fatma Karadeniz ve Tuğba Selçuk ile Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Hacı Uzun tarafından eğitim verildi.AFAD görevlileri tarafından, 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesiyle ilgili bilgiler verilerek, temel afet bilinci, gönüllülük bilinci, Türkiye afet müdahale planı, hak sahipliği ve borçlandırma, Afet öncesi, sırası, sonrasında yapılacakların anlatıldığı eğitimde ayrıca muhtarlara düşen görevler ve sorumluluklar anlatıldı.Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’nde Başkan Abdulkadir Geylani Taş, AFAD görevlilerine verdikleri faydalı bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından muhtarlara afet bilinciyle ilgili eğitim verildi.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’nde Başkan Abdulkadir Geylani Taş ve diğer muhtarların katıldığı afet bilinci eğitimlerinde görevliler, afete karşı bilinçlendirdi.
AFAD şube Müdürü Abdurrahman Biçer, Eğitmenler Fatma Karadeniz ve Tuğba Selçuk ile Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Hacı Uzun tarafından eğitim verildi.
AFAD görevlileri tarafından, 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesiyle ilgili bilgiler verilerek, temel afet bilinci, gönüllülük bilinci, Türkiye afet müdahale planı, hak sahipliği ve borçlandırma, Afet öncesi, sırası, sonrasında yapılacakların anlatıldığı eğitimde ayrıca muhtarlara düşen görevler ve sorumluluklar anlatıldı.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği’nde Başkan Abdulkadir Geylani Taş, AFAD görevlilerine verdikleri faydalı bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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