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Muhtarlara kenevir ekimi anlatıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Havza Muhtarları Derneği’nde gerçekleşen toplantıya katılan Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, muhtarlara kenevir ekimi hakkında bilgiler verdi.Sağlam yaptığı bilgilendirmede, “İlçemizdeki ürün çeşitliliğini arttırmamız için önemli bir avantaja sahibiz.

Havza Muhtarları Derneği’nde gerçekleşen toplantıya katılan Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, muhtarlara kenevir ekimi hakkında bilgiler verdi.
Sağlam yaptığı bilgilendirmede, “İlçemizdeki ürün çeşitliliğini arttırmamız için önemli bir avantaja sahibiz. Keneviri işleyecek fabrika ilçemizde kurulacak. Bu ürüne sahip çıkmamız hem ilçemiz için hem de ülkemiz adına önemli. Çünkü kenevir savunma sanayinde ve birçok sanayi dalında kullanılan stratejik bir ürün. Ülkemizde yetişen kenevir Amerika ve Avrupa ekimi yapılan kenevirlerden çok daha kaliteli ve verim” dedi.
Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise, “Kenevir alternatif bir ürün olması yanında ülkemizde ekimi yeniden yapılmaya başlamıştır. Kenevir büyüklerimizin bildiği adıyla bu bölgede kendir olarak anılmaktadır. Halk arasında anlatıldığı gibi yasal bir zorluluk yok, fabrika tohum, gübre, hasat ve nakliyeyi kendisi yapacağını belirtmektedir. Çiftçimizden deneme amaçlı olsa bile arazilerinden 1-2 dönüm ekmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Toplantıda son olarak konuşan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise kurulacak fabrika sahip çıkmak adına kenevir ekimine mahalle muhtarlarının öncülük etmesini isteyerek, “Bu şekilde ilçemizde hem istihdam olacak hem de çiftçilerimiz daha fazla kazanma imkânı bulacak” şeklinde konuştu.
Çavdar muhtarlara yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri hatırlatarak, “Mahallelerimizde genel hijyen kurallarına uymamız ve ilgili kurumlarımız tarafından alınan tedbirler çerçevesinde hareket etmemiz çok önemli. Ayrıca adliyede 15 gün boyunca duruşmalara ara verildi” ifadelerini kullandı.

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