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Muhtarlara maske ve duvar saati

MANİSA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Osmancalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin, Küçükbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Durmuş ve Kozaklar Mahallesi Muhtarı Ahmet Çetin’i ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Osmancalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin, Küçükbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Durmuş ve Kozaklar Mahallesi Muhtarı Ahmet Çetin’i ziyaret etti. Muhtarların taleplerini dinleyen Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, maske ve duvar saati hediye etti.
Mahalle muhtarlarıyla sık sık bir araya gelen ve taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Osmancalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin, Küçükbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Durmuş ve Kozaklar Mahallesi Muhtarı Ahmet Çetin ile bir araya geldi. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Aksoy, Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskelerden mahalle muhtarlarına teslim etti. Başkan Aksoy ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyesi olan duvar saatinden de muhtarlara takdim etti.

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