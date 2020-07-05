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Muhtarlara yerinde ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 05.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı ve Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ile Sancaklıkayadibi Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya’yı ziyaret etti.Mahalle muhtarları ile sık sık bir arada olan ve taleplerini yerinde dinleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik ve Sancaklıkayadibi muhtarlarını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı ve Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ile Sancaklıkayadibi Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya’yı ziyaret etti.
Mahalle muhtarları ile sık sık bir arada olan ve taleplerini yerinde dinleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik ve Sancaklıkayadibi muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ilk olarak Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı olan Arif Kurtoğlu ile bir araya geldi. Mahalledeki çalışmalar ve taleplerle ilgili Kurtoğlu ile görüş alışverişinde bulunan Daire Başkanı Ergün Aksoy, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini takdim etti.
Aksoy, daha sonra Sancaklıkayadibi Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya’yı ziyaret etti. Mahallede talebe konu olan yerleri muhtar Kaya ve vatandaşlarla görüşerek ilgili dairelere iletmek üzere notlarını alan Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini muhtara teslim ettikten sonra ziyaretini noktaladı.

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