Muhtarlardan 65 yaş üstü vatandaşlara büyük jest

Mudanya’da korona virüs salgını sebebiyle ramazan bayramının birinci gününde kendilerine tanınan izinle birlikte sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, çikolata ve kolonya ile karşılandı.

Mudanya’da park ve sahil şeridinde gezinti yapan 65 yaş üstü vatandaşlara Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Selma Yarar, kolonya ve çikolata ikram etti. Yarar, "Mübarek ramazan bayramı sebebiyle sokağa çıkan vatandaşlarımızı bir nebze olsa da sevindirmek amacıyla sosyal mesafeyi koruyarak onlara çikolata ve kolonya ikramında bulunduk. Bayramımız tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim" dedi.

