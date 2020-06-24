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Muhtarlardan Başkan Gürün’e Pandemi teşekkürü

MUĞLA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Muğla Muhtarlar Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Muhtarlar Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. İlçe Muhtarlar Dernek Başkanlarından oluşan Federasyon üyeleri pandemi sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret Datça, Fethiye, Milas, Bodrum, Ula ve Menteşe Muhtar Dernekleri Başkanları katıldı. Ziyaretin ardından Federasyon Başkanı Akay, Başkan Gürün’e teşekkür plaketi verdi.
Başkan Akay “Büyükşehir Pandemi sürecinde vatandaşların yanındaydı”
Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, Muğla Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde dezenfeksiyon, maske dağıtımı, gıda ve hijyen paketi yardımları gibi hizmetlerle vatandaşın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Akay, “Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde tüm personeliyle büyü özveri göstermiş vatandaşların bu süreçten en az etkilenmesi için gereken tüm önlemleri almıştır. Gerek sokaklarda, otobüslerde, vatandaşın yoğun olduğu yerlerde yapılan dezenfeksiyon işlemleri, gerek gıda ve hijyen paketi yardımları gerekse maske dağıtımıyla Büyükşehir Belediyesi vatandaşın yanında olmuştur. Yapılan çalışmalardan dolayı Muhtarlar Federasyonu olarak başta Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.
Başkan Gürün, “Yeni sosyal yaşama alışmalıyız”
Muhtarlara ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Osman Gürün, pandemi sürecinin henüz bitmediğini herkesin yeni düzene alışıp dikkatli olması gerektiğini birlikte bu süreci birlikte aşacaklarını belirtti. Başkan Gürün, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bildiğiniz gibi hiçbir siyasi veya farklı bir ayrım gözetmeden tüm mahallelerimize eşit hizmet vermeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde de elimizden geldiğince vatandaşların yanında olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni sosyal düzene hep birlikte adapte olmalı ve buna uymalıyız. Siz mahalle muhtarlarımızın bulunduğunu bölgelerde vatandaşlarımızı bu yönde uyarmanız ve gereken adımları atmanız gerekmektedir. Bu güne sürdürdüğümüz iş birliği ve ortak çalışmalarımız her gün daha da ileri giderek hep beraber vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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