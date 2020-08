Muhtarlardan Başkan Kılıç’a teşekkür

“Başkanımız her sözünü yerine getirdi” Tütüncüler Mahallesi Muhtarı Ali Şencan, “Başkanımız bize şimdiye kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Mahalle olarak tüm taleplerimizi fazlasıyla karşıladı. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Verilen sözlerden çok daha fazlasına kavuştuk”

1550 m sathi kaplamanın ve aynı zamanda yol genişletme çalışmasının yapıldığı Çataltepe Mahallesi’nde Muhtar Aydın Kaya ise, “Başkanımız verdiği sözden çok daha fazlasını mahallemize kazandırdı. Bu hizmet mahallemiz için oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz gerçekleştirdikleri ziyaretlerde mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

“Görevimizi yerine getiriyor, gece-gündüz çalışıyoruz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Samsun Milletvekilimiz Av. Orhan Kırcalı İlçe Başkanımız Av. İbrahim Semiz ve ekibimizle birlikte; Tütüncüncüler, Tepecik, Sarıçevre, Gökçesu ve Çataltepe Mahallelerimizde çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunduk. Fen İşleri Müdürlüğümüzce mahallerimizde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize bilgi vererek hasbıhal ettik. Bafra Belediyesi olarak yaz sezonu öncesinde oluşturduğumuz program dâhilinde gece-gündüz çalışıyoruz. Bünyemize kazandırdığımız sathi kaplama aracımız çalışmalarımızda oldukça bizlere yüksek ölçüde katkı sağlıyor. Sürekli ifade ettiğimiz gibi Bafra’mıza bağlı tüm mahallelerimizin beklentilerinin farkındayız. Bu beklentilere cevap verebilme çabasındayız. Her muhtarımız ile sürekli görüşüyor ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu günkü ziyaretlerimizde bizleri sıcak ve samimi tavırlarıyla misafir eden ve bizler ile ilgili güzel düşüncelerini ifade eden mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bizler sadece görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu gayretimiz her mahallemiz ve her vatandaşımız için bundan sonrada devam edecek” ifadelerini kullandı.