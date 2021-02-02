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Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

02.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, gün boyu süren sağanak yağışta meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, gün boyu süren sağanak yağışta meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti. Ekiplerin fedakarca çalışmaları sonrasında da mahalle muhtarları teşekkürlerini iletti.
Manisa’da gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, ekiplere teşekkür ederek, “Dün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Mahallemizde bize gelen bir şikayet yok çok şükür. Sadece kömürcüler sitemizin girişinde bir miktar su birikintisi meydana geldi. Bu nedenle Büyükşehir ve MASKİ ekipleri özverili bir şekilde müdahale ederek sıkıntımızı ortadan kaldırdılar. Yürütülen çalışmalardan ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi. Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten ise, “Manisa’da etkili olan yağıştan ötürü mahallemizin birkaç noktasında sıkıntılar meydana geldi. Çok şükür ki Büyükşehir ve MASKİ ekipleri anında müdahale ederek taşkın riskini ortadan kaldırdı. Ekiplerimiz şuan mahallemizde olası risklere karşı tetikte. Özverili çalışmalarından ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

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Sabah
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Akşam
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