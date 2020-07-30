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Muhtarlardan Kaymakam Yavuz onuruna veda yemeği

BİLECİK HABERLERİ  | 30.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Muhtarlar Derneği, Bursa’nın Gürsu ilçesine atanan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz onuruna veda yemeği düzenlendi.Osmaneli Çerkeşli köyünde düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Naif Yavuz, ilçede 2 yıldan beri görev yaptığı süre içinde eğitim, kültürel ve sosyal alandaki eksiklikleri giderme noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Muhtarlar Derneği, Bursa’nın Gürsu ilçesine atanan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz onuruna veda yemeği düzenlendi.
Osmaneli Çerkeşli köyünde düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Naif Yavuz, ilçede 2 yıldan beri görev yaptığı süre içinde eğitim, kültürel ve sosyal alandaki eksiklikleri giderme noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kendisine yapıcı desteklerde bulunan Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Dayana ve tüm muhtarlara teşekkür eden Yavuz, “Görev yaptığım süre içerisinde yarıda aldığım işler oldu, yeni başladığımız işler oldu, bitirilen işler oldu, halen devam eden işler oldu, görev yaptığım süre içerisinde en güzelini yapmaya çalıştım. Sizlerle beraber el ele vererek devletimizin bize verdiği yetki çerçevesinde adil görev yapmaya çalıştık. Görev yaptığım süre içerisinde sizlerden yapıcı destekler aldım, çok teşekkür ederim” dedi.
Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Dayan ise konuşmasında, Kaymakam Yavuza görev süresince vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek “Kaymakamımızla çok güzel hizmetler yaptık. Kendisine şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde de başarılar diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Dayan, Çerkeşli Köy Muhtarı Mustafa Metin ve İl Genel Meclis üyesi Alper Karadağ, ilçeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Kaymakam Yavuza teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verdi.

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