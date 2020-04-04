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Muhtarlardan Vefa Sosyal Destek Grupları’nda görev talebi

MALATYA HABERLERİ  | 04.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Vefa Sosyal Destek Gruplarına mahalle muhtarlarının da dahil edilmesini istedi.Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet ulaştırmak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da çalışmalarını sürdürüyor.Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirler ile yoğunlunun hat safhaya çıktığını belirten Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş, "Devletimizin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları sonuna kadar destekliyor, bu mücadele içerisinde yoğun bir çalışma yürüten Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yükünü de hafifletmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kolluk kuvvetleri vasıtasıyla dağıtımına başlanan ihtiyaç sahiplerine yönelik bin TL nakdi yardım ödemelerinin Mahalle Muhtarlıklarınca yapılmasının süreç içerisinde yoğun olarak görev yapan Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yoğunluğunu hafifletecektir.

Muhtarlardan Vefa Sosyal Destek Grupları’nda görev talebi

Malatya’nın Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Vefa Sosyal Destek Gruplarına mahalle muhtarlarının da dahil edilmesini istedi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet ulaştırmak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirler ile yoğunlunun hat safhaya çıktığını belirten Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş, "Devletimizin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları sonuna kadar destekliyor, bu mücadele içerisinde yoğun bir çalışma yürüten Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yükünü de hafifletmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kolluk kuvvetleri vasıtasıyla dağıtımına başlanan ihtiyaç sahiplerine yönelik bin TL nakdi yardım ödemelerinin Mahalle Muhtarlıklarınca yapılmasının süreç içerisinde yoğun olarak görev yapan Vefa Sosyal Destek Grupları’nın yoğunluğunu hafifletecektir. Bu kapsamda Mahalle Muhtarlarının projede değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Devletin birer temsilcileri olan Mahalle Muhtarları devletimizin korona virüs salgına ile yürüttüğü mücadele de her zaman üzerine düşeni yapmaya hazırdır" diye konuştu.

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Duygu Eczanesi
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