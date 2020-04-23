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Muhtarlık binasını bayrakla süsledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesinde üç dönemdir başarılı bir muhtarlık dönemini devam ettiren Muhtar Nezahat Nazik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için muhtarlık binasının neredeyse her yerini Türk bayraklarıyla donattı.Corona virüs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanmasının herkes gibi kendisinin de etkilendiğini belirten Muhtar Nezahat Nazik, Kaan ver Mete adında iki torunu olduğunu, torunlarının yanında olamayışından dolayı bu yıl 23 Nisan etkinliklerini sanki torunların yanındaymış gibi her yeri bayraklarla donattığını anlatarak, "Bayram elbette çocukların, ancak onların sayesinde bir nebze olsun çocuklaşmak da güzel olsa gerek" dedi.Corona virüs tehlikesinin en kısa zamanda bitmesi dileğinde de bulunan Nezahat Nazik, daha coşkulu 23 nisan kutlamalarının geleceğine yürekten inandığını belirterek,torunları Kaan ve Mete’yi çok özlemiş olmasına rağmen tedbirli davranarak onlarla yakından görüşmek yerine görüntülü telefonla da olsa özlem giderdiklerini sözlerine ekledi.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesinde üç dönemdir başarılı bir muhtarlık dönemini devam ettiren Muhtar Nezahat Nazik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için muhtarlık binasının neredeyse her yerini Türk bayraklarıyla donattı.
Corona virüs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanmasının herkes gibi kendisinin de etkilendiğini belirten Muhtar Nezahat Nazik, Kaan ver Mete adında iki torunu olduğunu, torunlarının yanında olamayışından dolayı bu yıl 23 Nisan etkinliklerini sanki torunların yanındaymış gibi her yeri bayraklarla donattığını anlatarak, "Bayram elbette çocukların, ancak onların sayesinde bir nebze olsun çocuklaşmak da güzel olsa gerek" dedi.
Corona virüs tehlikesinin en kısa zamanda bitmesi dileğinde de bulunan Nezahat Nazik, daha coşkulu 23 nisan kutlamalarının geleceğine yürekten inandığını belirterek,torunları Kaan ve Mete’yi çok özlemiş olmasına rağmen tedbirli davranarak onlarla yakından görüşmek yerine görüntülü telefonla da olsa özlem giderdiklerini sözlerine ekledi. Nazik, dünya çocuklarının da bayramlarını kutladığını sözlerine ekledi

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İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
13:01
İkindi
16:47
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Halk Eczanesi
Tepebasi
Hava Eczanesi
Odunpazari
Selam Eczanesi
Odunpazari
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Odunpazari
Yenilmez Eczanesi
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