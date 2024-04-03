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Muhtarlık kavgasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İHA İHA
03.04.2024 12:01
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık sebebiyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhtarlık kavgasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı (42) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Sürer, iddialara göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Alkaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Hüseyin Sürer ile babası C.S., abisi B.S. ve Ş.C. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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