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Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

20.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinema oyuncusu ve şarkıcısı ve Müslüm Gürses'in eşi olarak bilinen Muhterem Nur ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Geçtiğimiz sene 20 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybeden usta ismin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ölüm nedeni nedir? İşte yanıtı...

Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in eşi ve Türk sinema oyuncusu ile şarkıcısı olarak bilinen Muhterem Nur ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Önceki yıl 20 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybeden usta ismin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Muhterem Nur kimdir?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek ismi Olga olan Muhterem Nur, 1927 senesinde Manastır şehrinde doğmuştur. 16 yaşında iken kendisini doğuran annesini ve yine kendisini terk eden babasını hiç tanımamış olan Muhterem Nur anne olarak bildiği teyzesi tarafından büyütülmüştür. Oldukça küçük yaşlarda ailesinin geri kalanıyla birlikte Türkiye'ye göç etmiş olan Nur'un, yeni nüfus cüzdanı ile ismi Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçmiş olan sanatçı, ilkokulu da Eyüp'te bitirdi ve 14 yaşında yine Eyüp'te bulunan bir dokuma fabrikasında iş hayatına başladı. Bir subay ile evlendikten sonra bir oğlu oldu.

Muhterem Nur'un filmlere konu olabilecek olaylarla dolu olan yaşamı Ömrümce Ağladım isimli kitaba konu olmuştur. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten alan Nur, Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951 senesinde başlamıştır. İkinci filmi ise 1952 senesinde rol aldığı Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku idi. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur adını kullanmaya başladı. Başrol oynadığı ilk film Boş Beşik filmi oldu. 1958 yapımı olan Üç Arkadaş filmi ise Muhterem Nur'u yıldız sınıfına taşıyıp daha da tanınmasını sağladı. Filmde Salih Tozan, Semih Sezerli ve Fikret Hakan gibi önemli oyuncularla başrolü paylaştı.

Müslüm Gürses ile yolları 1982 senesinde kesişti. İkisi de Malatya'da bulunan bir gazinoda sahne alacaklardı. Bu teklifi aslında Gürses kabul etmeyecekti fakat Muhterem Nur ismini görünce kabul etti.

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci ve aktör olan Işın Kaan ile yaptı .1963 senesinde ise yolları ayrıldı. 1986 senesinde Müslüm Gürses ile evlendi. Muhterem Nur, rol aldığı filmlerin yanında Müslüm Gürses ile yaşamış olduğu dillere destan aşk ile de hep gündemdeydi. Aslında Gürses daha tanışmadan ve kendisi de şöhret olmadan önce Nur'un filmlerini izlemişti ve ona uzaktan uzağa aşık olmuştu.

MUHTEREM NUR ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Muhterem Nur, 20 Mart 2020 tarihinde böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle tedavi görmüş olduğu hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı eşi Müslüm Gürses ile aynı mezara defnedilmiştir.

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muhterem nur
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