Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in eşi ve Türk sinema oyuncusu ile şarkıcısı olarak bilinen Muhterem Nur ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Önceki yıl 20 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybeden usta ismin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Muhterem Nur kimdir?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek ismi Olga olan Muhterem Nur, 1927 senesinde Manastır şehrinde doğmuştur. 16 yaşında iken kendisini doğuran annesini ve yine kendisini terk eden babasını hiç tanımamış olan Muhterem Nur anne olarak bildiği teyzesi tarafından büyütülmüştür. Oldukça küçük yaşlarda ailesinin geri kalanıyla birlikte Türkiye'ye göç etmiş olan Nur'un, yeni nüfus cüzdanı ile ismi Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçmiş olan sanatçı, ilkokulu da Eyüp'te bitirdi ve 14 yaşında yine Eyüp'te bulunan bir dokuma fabrikasında iş hayatına başladı. Bir subay ile evlendikten sonra bir oğlu oldu.

Muhterem Nur'un filmlere konu olabilecek olaylarla dolu olan yaşamı Ömrümce Ağladım isimli kitaba konu olmuştur. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten alan Nur, Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951 senesinde başlamıştır. İkinci filmi ise 1952 senesinde rol aldığı Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku idi. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur adını kullanmaya başladı. Başrol oynadığı ilk film Boş Beşik filmi oldu. 1958 yapımı olan Üç Arkadaş filmi ise Muhterem Nur'u yıldız sınıfına taşıyıp daha da tanınmasını sağladı. Filmde Salih Tozan, Semih Sezerli ve Fikret Hakan gibi önemli oyuncularla başrolü paylaştı.