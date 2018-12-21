Muhterem Nur: Ne olmuş Müslüm bir iki tokat atmışsa…

İkinci Sayfa programına katılan Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'le ilgili şaşırtıcı bilgiler paylaştı.

Nur, Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına da cevap verdi.

İşte Muhterem Nur'un açıklamalarından satır başları…

“Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sesini duyamıyorum. Aklıma onun mutfakta yanıma sokuluşları geliyor. Eline bağlamasını alıp geliyordu, “Hadi, hadi başla; ‘Şu Dağlarda Kar Olsaydım'ı söyle” derdi. Ben de söylerdim. Bütün apartmana konser verirdik, mutfaktan.”

“Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda ne kıskançlık yüzünden kavga geçti, ne de ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Çünkü birbirimize arkadaş, karı-koca, anne-baba oluyorduk."

“HER ŞEYİNE TAHAMMÜL ETTİM”

“Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in şiddet uyguladığı iddialarına, ‘Her kafadan bir ses çıkıyor. Elbette ki karı-koca arasında oluyor. İlk zamanlar olmadı mı, oldu. Ama onu idare edecek kişi bendim. Her şeyine tahammüllü ettim. O bana karşı değişik tavır takındığı zaman ben susmasını bildim. Bana ne olacak bir tokat atmış, iki tokat atmış… Hiç önemi bile yok.