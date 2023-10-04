Muhteşem manzarasıyla Koru Yaylası, doğaseverleri mest ediyor

4 mevsimin aynı günde yaşandığı Koru Yaylası’ndaki güzellikler havadan görüntülendi.

Kastamonu’da, Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi ile Taşköprü Belediyesinin ortaklığında yürütülen çalışmalar ile “macera rotası” belirleniyor. İlk olarak Araç ilçesinde 33 yayla üzerinde gerçekleştirilen rotalama çalışmalarının ardından Taşköprü ilçesinde de rota belirleme çalışmaları yapıldı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal’ın liderliğinde, Erzurum’un İspir Belediyesi kültür turizm elçisi Bülent Erkan, Artvin’in Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emin Bülbül ile Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Sporcusu Erkan Akyürek, Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Lütfi Gültekin ve Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Selçuk Oğuz, Taşköprü ilçesinin tarihi ve turistik yerleriyle ilgili çalışma yaptı. Bu çerçevede Çatalzeytin ile Taşköprü ilçeleri sınırlarında bulunan Koru Yaylası’na rotalama çalışması için çıkan ekip, muhteşem manzarasıyla adeta insanı mest eden doğayla karşılaştı. Flora çeşitliği ile yaban hayatının da üst seviye de olduğu Koru Yaylası’nda ormanlık alanda bir süre yürüyüş yapan ekip, ardından Su Batan Mağarası’nı gezdi. Su Batan Mağarası’nda bir süre incelemelerde bulunan ekip, ardından yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla görüştü. Bölgede kampta kuran ekip, Koru Kayası zirvesine çıkarak keşif yaptı. Koru Kayası zirvesinde Karadeniz’i de gören ekip, 4 mevsimin yaşandığı yaylada unutulmaz bir gün geçirdi.

Yağmur ile başlayan yağış, yerini doluya bıraktı, ardından sis bulutunun oluştuğu yaylada bir süre sonra güneş açtı. Ani mevsim geçişlerinin de yaşandığı yaylada rotalama çalışmasında bulunan ekip, bölgenin koruma altına alınarak yollarının da iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Rotalama çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 12 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştiren ekip, Koru Yaylası’yla birlikte Kesecik Yaylası, Su Batan Mağarası ve Sarayoluğu Yaylası’nı da gezdi.

Ekip, Koru Kayasının zirvesinde Türk bayrağı da açtı. Ayrıca Koru Yaylası’nın muhteşem doğa ve tabiat güzellikleri de havadan görüntülendi.

“İÇERİSİNDE BULUNDURDUĞU ZENGİNLİKLER AÇISINDAN YAYLA TURİZMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR YER”

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak orman ve tabiat turizmi alanında çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Bunlardan bir tanesi de yayla kültürü ve yayla turizmi üzerineydi. Bu çerçevede Araç yaylalarını ağırlıklı olarak çalıştık, bölgede rotalama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir diğer yaylamız olan Kastamonu kültürü açısından son derece değerli Koru Yaylasına rotamızı çevirdik. Koru Yaylasına gittik, orası doğa ve tabiat harikası bir yayla. Görsel güzelliklerinin yanı sıra ormanı, bitkisi, yaban hayatı, mağarası da bulunuyor. Koru Yaylası, Çatalzeytin ile Taşköprü ilçelerimizin sınırları içerisinde bulunuyor. 41 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Su Batan Mağarası yaylaya farklı bir özellik katıyor. Su Batan Mağarasına yaklaşık 1,5 kilometrelik bir dağın üzerindedir. İçerisinden derede akmaktadır. Hemen yanında Koru Yaylası bulunuyor. Yaban hayatı açısından zengin bir bölgemiz. Yaylacılık kültürü bu bölgede devam etmektedir. Bu yaylaya bazen insanların gezinti maksatlı geldiklerini biliyoruz. Ancak yeterli değil, yaylacılık kültürünün sürdürülmesine rağmen ilerleyen zamanda da devam etmesi ve insanların bu yaylayı daha sık ziyaret etmelerini bekliyoruz. İki ilçemizin sınırları içerisinde olması sebebiyle ayrıca Devrekani’de Yaralıgöz mevkiinden Mamatlar köyünden doğru bölgeye ulaşım sağlanabiliyor. Bu bölge aynı anda üç farklı noktadan yürüyüş, kamp, oto safari, cip safari, bisiklet, dağcılık, mağarası olduğundan dolayı macera turizmi de yapılabilir. Aslında burası içerisinde bulundurduğu zenginlikler açısından yayla turizmini seven insanlar için vazgeçilmez bir yer haline getirebilir” dedi.

“BİN 900 METRE RAKIMDAKİ KORU YAYLASI’NDAN KARADENİZ’İ İZLEYEBİLİYORSUNUZ”

Koru Yaylasının rakımının bin 900 metre olduğunu söyleyen Haberal, “Koru Kayası adında bir zirve bulunuyor. Bu zirveye çıkıldığında Karadeniz bir yanda, Taşköprü ilçesi bir yanda, zirvenin hakim olduğu birçok köy ve bölge görülmektedir. Irmaklar görülüyor, flora çeşitliği bölgede bulunuyor. Yaylada otlayan hayvanların ve insanların seslerini zirveye çıktığınız zaman rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Bu da insana ayrı bir heves ve heyecan vermektedir” diye konuştu.

“KORU YAYLASI’NDA AYNI GÜNDE 4 MEVSİMİ ADETA YAŞIYORSUNUZ”

Koru Yaylası’nda aynı gün içerisinde 4 mevsimin yaşanabildiğini belirten Haberal, “Koru Yaylası, bulunduğu konum itibariyle rotalama çalışması yapıldığında 4 mevsimi adeta yaşıyorsunuz. Dolu yağdı, bir ara hava açtı güneşi gördük, yağmur yağdı, günlük güneşlik hava varken bir anda sis ile yayla kaplandı. Sis bulutu insanı alıp götürüyor, her yeri kapatıyor. Hava bir anda kapanıp bir anda açılıyor, tamamen Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda yaşanan sis bulutunu bu yayla insana yaşatıyor. Koru kayasına çıkıldığında sis denizi bir anda açıldı, bir baktık Karadeniz’i gördük. O zirveden bin 900 rakımda denizi görmek bizleri mutlu etti, harika bir manzara ile karşılaştık. Doğa ve macera severleri katiyen bu yaylaya gitmelerini, tabii ki buraların yollarının rehabilite edilmesi de gerekiyor. Yolları biraz bozuk, hem Taşköprü tarafından hem Çatalzeytin tarafından her iki ilçe tarafından yolların biraz daha rehabilite edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“KORU YAYLASI’NIN KORUMA ALTINA ALINARAK YOLLARININ REHABİLİTE EDİLMESİ GEREKİYOR”

İçerisinde bulundurduğu çeşitlilik sebebiyle Koru Yaylasının koruma altına alınarak yollarının da rehabilite edilmesi gerektiğini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Tuğrul Karamustafa ise, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak bizler de, Turizm Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Hikmet Haberal hocamızla birlikte önce Araç Yaylası’nda ardından Koru Yaylası’nda çalışmalar yaptık. Buradaki çalışmalarımızla bölgenin daha çok ön plana çıkarılmasını sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken Araç ilçesindeki rotalama çalışmalarını bitirdikten sonra Koru Yaylası’nda da rotalama çalışmasında bulunduk. Özellikle Koru Yaylası’nın korunmaya değer bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden yaylanın korunması için şimdiden gerekli önlem ve tedbirlerinde alınmasını öneriyorum. Koru Yaylası’nın özellikle korunmasının sebebi yaklaşık bin 900 metre rakımda bulunmasıdır. Kastamonu’nun en yüksek yaylalarından bir tanesidir. Ayrıca yaylanın doğal ve tabiat güzellikleri daha fazla, içerisinde mağarasının da bulunması bölgeye ayrı bir katma değer katıyor. İçerisinde mağarasının da olması Koru Yaylası’nı diğerlerinden hem ayırıyor hem de bir adım daha öne çıkarıyor. Bu yüzden yetkililerden özellikle Koru Yaylası’nın korunmasına destek sağlamalarını bekliyoruz” diye konuştu.

