Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

Ünlü oyuncu Meryem Üzerli'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Fazla kilolarından kurtulan 38 yaşındaki Meryem Üzerli adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Ünlü isim sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MERYEM ÜZERLİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Bir süredir ekranlardan uzak kalan 2 çocuk annesi Meryem Üzerli, Paris'ten poz verdi.

Fileli çorabıyla tarzını yansıtan Meryem Üzerli'ye, "İkon", "İnanılmaz", "Hürrem Sultan Paris'te" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Meryem Üzerli geçtiğimiz günlerde Dubai'den verdiği derin göğüs dekolteli pozuyla yüz binlerce beğeni almıştı.

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile akıllara kazınan Meryem Üzerli, Kenan İmirzalıoğlu ile Cingöz Recai sinema filminde de oynamıştı.

Almanya doğumlu oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından başrolü Murat Yıldırım ile paylaştığı Gecenin Kraliçesi dizisinde de rol almıştı ancak bu projeden umduğunu bulamamıştı. Ocak 2016'da başlayan dizi Nisan 2016'da ekranlara veda etti.

2 çocuk annesi Meryem Üzerli sosyal medya kareleri ile adından söz ettiriyor.

Cesur, dekolteli pozlarına çok sayıda beğeni geliyor.





