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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

29.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu Meryem Üzerli, yıllar içerisinde adeta başka biri oldu. Paylaşımlarıyla Instagram'ı sallayan Meryem Üzerli, Paris'ten fileli çorabıyla poz verdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

Ünlü oyuncu Meryem Üzerli'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Fazla kilolarından kurtulan 38 yaşındaki Meryem Üzerli adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Ünlü isim sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MERYEM ÜZERLİ FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Bir süredir ekranlardan uzak kalan 2 çocuk annesi Meryem Üzerli, Paris'ten poz verdi.

Meryem Üzerli'in derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Fileli çorabıyla poz verdi

Fileli çorabıyla tarzını yansıtan Meryem Üzerli'ye, "İkon", "İnanılmaz", "Hürrem Sultan Paris'te" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Meryem Üzerli'in derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Fileli çorabıyla poz verdi

Meryem Üzerli geçtiğimiz günlerde Dubai'den verdiği derin göğüs dekolteli pozuyla yüz binlerce beğeni almıştı.

Meryem Üzerli'in derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Fileli çorabıyla poz verdi

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile akıllara kazınan Meryem Üzerli, Kenan İmirzalıoğlu ile Cingöz Recai sinema filminde de oynamıştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

Almanya doğumlu oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından başrolü Murat Yıldırım ile paylaştığı Gecenin Kraliçesi dizisinde de rol almıştı ancak bu projeden umduğunu bulamamıştı. Ocak 2016'da başlayan dizi Nisan 2016'da ekranlara veda etti.

Meryem Üzerli'in derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Fileli çorabıyla poz verdi

2 çocuk annesi Meryem Üzerli sosyal medya kareleri ile adından söz ettiriyor.

Meryem Üzerli'in derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Fileli çorabıyla poz verdi

Cesur, dekolteli pozlarına çok sayıda beğeni geliyor.

Meryem Üzerli'in derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Fileli çorabıyla poz verdi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ının derin göğüs dekoltesi Instagram'ı sallamıştı! Meryem Üzerli fileli çorabıyla poz verdi

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