Müjde Ar kötü haberi verdi! 'O da pozitif çıktı'

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ile evli olan ünlü Yeşilçam yıldızı Müjde Ar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamadıklarından dert yandı. İnternette yayınlana bir programa konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi ve eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

EŞİNİN OĞLU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Uslu uslu evlerinden oturduklarını belirten Müjde Ar, Hem 65 yaşında olduğunu hem de hipertansiyon ve diyabet hastası olduğunu belirterek, “Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk” dedi. Karantina sürecinde evlerinden çıkmadıklarını dile getiren Ar, yarım kalan kitaplarını okuduğunu ve senaryo yazdığını söyledi.





