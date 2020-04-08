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Müjde Ar kötü haberi verdi! 'O da pozitif çıktı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden olan Müjde Ar, katıldığı bir programda eski siyasetçi ve eşi Ercan Karakaş’ın oğlunun koronavirüse yakalandığını söyledi.

Müjde Ar kötü haberi verdi! 'O da pozitif çıktı'

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ile evli olan ünlü Yeşilçam yıldızı Müjde Ar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamadıklarından dert yandı. İnternette yayınlana bir programa konuk olan Müjde Ar, eski siyasetçi ve eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

EŞİNİN OĞLU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Uslu uslu evlerinden oturduklarını belirten Müjde Ar, Hem 65 yaşında olduğunu hem de hipertansiyon ve diyabet hastası olduğunu belirterek, “Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk” dedi. Karantina sürecinde evlerinden çıkmadıklarını dile getiren Ar, yarım kalan kitaplarını okuduğunu ve senaryo yazdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Umrede kapmıştır.. ABD'de Zülfünün konserinde kapacak hâli yok ya
şimdide yeni moda "_ Siz hiç Corona Virüsü Etkisiz hâle Getiririm diyen bir İmam Müezzin Gördünüzmü?" Yok Görmedik.. Peki ya Sen! hiç " Corona Virüsü Etkisiz hâle Getiririm" diyen Makine Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Matematik Profu Öğretmen Hakim Savcı Avukat Meyhaneci vs vs vs Gördün mü Peki? _ Hayır! eee naapcaz şimdi
Geçmiş olsun güzel İnsan ALLAH şifa versin sana, şuanki ünlü diye gördüğümüz tuhaf haraketli kişileri görünce, senin ne kadar değerli bir insan olduğunu daha iyi anlıyorum.
yıllar senide harcadı ne abla.... geçmiş olsun
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