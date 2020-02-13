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Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

AMASYA HABERLERİ  | 13.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı basın toplantısı düzenleyerek çiftçiye kalan 63,4 milyon liralık pancar bedelinin 24 Şubat günü ödeneceğinin müjdesini verdi.
Başkan Saatcı yaptığı açıklamasında, “Fabrikamız 2019/2020 döneminde iç ve dış saha pancar ekim alanlarından tesellüm etmiş olduğu 615 bin 739 ton bedeli ödenecek pancar için pancar bedeli olarak 186,2 milyon TL, yaş küspe primi olarak 9,2 milyon TL, pancar nakliye primi olarak 7,2 milyon TL, İlaç destek primi olarak 1,6 milyon TL ve geç söküm pancar primi olarak 1,5 milyon TL ve pancar nakliyesi 22,3 milyon olmak üzere toplamda 228 milyon TL pancar bedeli tahakkuk etmiş bugüne kadar bu bedelden 164,6 milyon TL ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirilmiştir. Pancar bedelinden kalan 63,4 milyon TL ise kampanya kapanış basın açıklamasında yönetim kurulu olarak söz verdiğimiz gibi 24 Şubat 2020 tarihi itibari ile değerli çiftçilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bizler bugüne kadar siz değerli pancar ekicisi çiftçilerimize neyi, ne zaman yapacağımıza dair söz verdiysek, sözümüzün arkasında durduk ve söylediğimiz tarihte tüm taahhütlerimizi yerine getirmeyi kendimize borç bildik" dedi.

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