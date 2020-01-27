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Mukadder Yıldırım SİAD Başkanı seçildi

SİNOP HABERLERİ  | 27.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) 13.

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) 13. Olağanüstü Genel Kurulu’nda Mukadder Yıldırım başkan seçildi.
SİAD Belgeseli ile başlayan kongrede, 8 yıldır SİAD Başkanlığı görevini yürüten Rafet Orhan, görevi Başkanvekili Mukadder Yıldırım’a devretti. Kongrede yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayan Başkan Rafet Orhan, görev yaptığı 8 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek yönetim kurullarına teşekkür ederek bundan sonra da elinden geldiğince her zaman SİAD ailesinin yanında olacağını kaydetti.
Yeni seçilen başkan Mukadder Yıldırım da yaptığı konuşmada görev yaptığı dönemde ilkleri gerçekleştiren Başkan Rafet Orhan’a teşekkür ederek birlikte önemli çalışmalar imza attıklarını kaydederek önümüzdeki süreçte de çalışmalar devam etmek istediğini kaydetti. Başkan Mukadder Yıldırım genç bir ekiple yola çıktıklarını kaydederek herkesi yönetim kuruluna destek vermeye davet etti.
Derneğin faaliyet raporları ve denetim raporları oy birliği ile kabul edilirken tek liste ile gidilen seçimde Mukadder Yıldırım başkanlığındaki liste oy birliği ile seçildi.

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