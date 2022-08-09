YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor

09.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 60'ıncı gününde devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları, Çetin Baraj Gölü havzasında gerçekleştiriliyor.

Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından yürütülen çalışmalarda, su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Dalgıç ekipleri, farklı noktalarda dalışlar yaparak Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldıSiirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyorKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor
Nevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulunduNevşehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:15
Öğle
12:23
İkindi
16:10
Akşam
19:21
Yatsı
20:48
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.