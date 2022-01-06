Multinet Up, 2022'de KOBİ'lere yönelik iş birliklerine odaklanacak

İSTANBUL (AA) - Multinet Up Grubu, 2022'de hizmet çeşitliliğini ve KOBİ'ler için fayda sağlamaya yönelik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, 2021'de yüzde 50 büyüme kaydederek 8,25 milyar TL hacme ulaştı.

Multinet Up, 2022'de hizmet çeşitliliğini ve KOBİ'ler için fayda sağlamaya yönelik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Multinet Up, kurumların ve bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümleriyle, yaklaşık 200 bin kurumu ve 2 milyon kart kullanıcısını kapsayan bir ekosistem yöneticisi olarak faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene çalışan bağlılığının ve motivasyonunun önem kazandığı, yan haklarda dijitalleşmenin ve esnekliğin arttığı bir seneydi. Çalışma hayatındaki bu gelişmelerin de etkisiyle Multinet Up'ta şirketlerin çalışanlarına bağlı giderlerinin yönetimine yönelik geliştirdiğimiz çözümler, hem kurumlara tasarruf ve operasyonel kolaylık sağlayan hem de çalışanlara yeni nesil deneyimler sunan çözümler olarak ön plana çıktı. Örneğin, MultiNet yemek kartının yeni satışında yüzde 85 artış, bize sahada yemek kartının öne çıktığını gösteriyor."

Salgınla birlikte kullanıcı beklentilerinde değişiklikler yaşandığını aktaran Şener, "Özellikle pandemi sonrasında değişen kullanıcı beklentilerini de göz önünde bulundurarak dijital kullanım alternatiflerini ve harcama noktalarını çeşitlendirdiğimiz, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümümüz MultiGift de firmalar için çalışanlarını mutlu etmenin en pratik yolu olarak tercih edildi. Örneğin, firma yetkilileri çalışanların özel gün, kıdem, ödüllendirme gibi hediyelerini yalnızca bir SMS aracılığıyla gönderebilir hale geldi. Çalışanlar, kendilerine tanımlanan bakiyeleri Trendyol, A101, IKEA, Mavi ve D&R gibi prestijli markalarda geçerli dijital kodlar sayesinde diledikleri gibi harcayabildi. Yeni e-ticaret platformumuz MultiGift Shop'u da aktif olarak devreye aldığımız 2021'de müşterilerimize sunduğumuz yeni nesil deneyim sayesinde MultiGift'te yüzde 60 büyüme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Şener, şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan taşıt tanıma çözümü MultiPetrol'e ilişkin olarak, "Araç bazında limitleme, anlık olarak harcama takibi ve yine araç bazında raporlama gibi avantajları nedeniyle tercih edilen taşıt tanıma çözümümüz MultiPetrol’de 2021'de yüzde 30 büyüme kaydettik. Shell'in üstün ürün ve hizmet kalitesini paydaşlarımıza sunduğumuz bu çözümümüzden her firma kendi ihtiyacına en uygun şekilde yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki sene salgın koşulları nedeniyle kurumsal seyahatlerde görülen azalmanın ortadan kalktığını aktaran Şener, 2021'in, aşı çalışmalarında kaydedilen gelişmelerle birlikte iş hayatında normalleşmenin başladığı bir yıl olduğunu, her ne kadar uzaktan ve hibrit çalışma düzeni birçok şirket için kalıcı hale gelmiş olsa da iş amaçlı şehir dışı ve yurt dışı seyahatlerinin çeşitli düzenlemelere tabi olarak devam ettiğini, kurumsal seyahat çözümleri olan MultiTravel'ın işlem hacminin de yüzde 55 büyüyerek pandemi öncesindeki seviyelere ulaştığını kaydetti.

- Multinet Up Grubu üye iş yeri sayısı yüzde 20 arttı

Demirhan Şener, son dönemde KOBİ'ler için tasarruflu gider yönetiminin ve dijitalleşmenin daha fazla önem kazandığına işaret ederek, "Üye iş yeri ağımızdaki işletmeler için tedarik çözümlerimiz ve teknoloji servislerimize ek olarak işletmelerin ticaret hacmini artırmaya yardımcı olacak çeşitli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu iş birlikleri sayesinde örneğin, 18 milyon İstanbulkart kullanıcısı Multinet Up üye restoranlarında harcama yapabiliyor. Paydaşlarımıza sunduğumuz tüm bu avantajlar, hizmet çeşitliliğimiz ve iş birliklerimizle Multinet Up grubundaki toplam üye iş yeri sayısı 2021'de yüzde 20 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

-"KOBİ'lerin ihtiyaçlarına odaklanacağız"

Multinet Up'ın 2022 hedefleri kapsamında KOBİ'lerin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını belirten Şener, şunları kaydetti:

"2021'i Multinet Up Grup olarak ekosistemimizdeki tüm çözümlerimizle birlikte yaklaşık yüzde 50 oranında bir büyüme ve 8,25 milyar TL hacimle kapattık. Uzun süredir benimsemekte olduğumuz paydaş temelli ekosistem stratejimizi sürdürmeye 2022'de de devam edeceğiz. İnovatif bir yaklaşımla sürekli geliştirdiğimiz servis setimizi çeşitlendirmeye, bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıran yeni nesil çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, özellikle ekonomimizin can damarı olan KOBİ'ler için fayda sağlamaya yönelik, kazan-kazan prensibiyle gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliklerine odaklanacağız."

