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Multinet Up, Kolay Kampüs ile iş birliğine gitti

12.05.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği kapsamında, MultiNet'liler Kolay Kampüs'ün LGS ve YKS için sunduğu en kapsamlı paketlerden yüzde 20 indirim ayrıcalığı ile yararlanacak

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri, yeni nesil dijital eğitim platformu Kolay Kampüs'ün tamamı uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış içerikleriyle destekliyor.

Multinet Up açıklamasına göre, bugünden geçerli iş birliği kapsamında, MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Kolay Kampüs'ün sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için sunduğu eğitim ve kaynak desteğinden MultiPay mobil cüzdanlarındaki kodu kullanarak yüzde 20 indirimle yararlanacak.

Kolay Kampüs; öğrencilere güncel, akıcı ve anlaşılır konu anlatım videoları, konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri, sınav sistemine uygun online ve basılı deneme sınavları, kişiye özel çalışma kılavuzları, performans takibi için detaylı analizler, yeni nesil soru çözümünü kolaylaştıran ve öğrenciye hız kazandıran ipuçları sunuyor. Ayrıca, sınav öncesi stresi yönetmeye yönelik içeriklerden sınavdan sonraki süreçte tercihlerde yol gösterici yayınlarına kadar tüm öğrenci ve velilere ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik ve psikolojik destek sağlıyor.

- "İhtiyaçlara alanının en iyi aktörleriyle yaptığımız iş birlikleriyle çözüm sunmaya gayret ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, Multinet Up'ta paydaşlara sundukları avantajların çeşitli iş birlikleri ile çoğaltılmasını önemsediklerini belirterek, "Özellikle pandemi döneminde yaşanan gelişmeler, farklı ihtiyaçların doğmasına sebep oldukça biz de bu ihtiyaçlara alanının en iyi aktörleriyle yaptığımız iş birlikleriyle çözüm sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim döneminde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin, sınav hazırlık sürecindeki eksiklerini tamamlayarak başarıya ulaşmalarını desteklemek için Kolay Kampüs ile bir araya geldiklerini aktaran Işık, öğrencilerin Kolay Kampüs'ün tamamlayıcı eğitim sisteminden Multinet Up ayrıcalığı ile yararlanmasına olanak sağlayan bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Kolay Kampüs Genel Müdür Yardımcısı Nilay Özmen de Kolaykampus.com'un sınavlara hazırlanan öğrencilere sundukları içeriklerle bu yıl hayata geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Kolay Kampüs markamızı eğitimde çatı marka olarak konumlandırmak ve her yaştan kullanıcıya kişiselleştirilmiş içerikler ile gelişim ve çalışmalarını planlayabilecekleri bir eğitim vizyoneri olmak. Özellikle bu dönem sınavlara hazırlanan gençlere her kanaldan ulaşarak uzaktan eğitim döneminde eksiklerini tamamlamak ve onlara fayda sağlamak bizim için çok önemli. Bu anlamda Multinet Up'ın ekosistemine önem veriyoruz ve Kolay Kampüs avantajlarıyla Multinet Up kullanıcılarını buluşturuyoruz. Eğitimde farklı sektörlerle iş birlikleri bu bağlamda bizim için çok kıymetli. Tüm sektörlere bu vizyonumuzla ulaşmayı hedefliyoruz."

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