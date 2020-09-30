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Multinet Up, "PULSE" ile Sardis Ödülü kazandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:40 | Son Güncelleme

Multinet Up Müşteri Deneyimi ve Yönetişim Direktörü Gül Bilgin Mokan: - "Multinet Up müşterilerinin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Bu başarının finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Sardis Awards'ta tescillenmesi ise ayrıca gurur verici oldu"

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçüm projesi PULSE ile inovasyon bölümünde "Yapay Zeka Kullanımı" kategorisinde Gümüş Sardis Ödülü'nün kazananı oldu.

Multinet'ten yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe inovasyonu ve pazarlama başarısını kutlamak için bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri ve finansal kuruluşlara hizmet veren ajanslar tarafından hayata geçirilen en yenilikçi projeleri ve başarıları ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Awards'ın kazananları açıklandı.

Yeni nesil finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçümü projesi PULSE ile "İnovasyon/Yapay Zeka Kullanımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Müşterilerin memnuniyet seviyelerini belirlemek, müşteri memnuniyetini artırmak ve böylece müşteri kaybını önlemek için hayata geçirilen yapay zeka destekli PULSE projesi ile Multinet Up müşterilerinin etkileşim anındaki gerçek zamanlı duygu durumu ve memnuniyet seviyesi ölçülüp skorlanabiliyor.

- "Multinet Up müşterilerinin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi ve Yönetişim Direktörü Gül Bilgin Mokan, Multinet Up olarak en iyi teknoloji altyapılarıyla geliştirdikleri yeni nesil çözümleri müşterilerine kusursuz bir deneyim ile sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultudaki çalışmalarımız kapsamında bir start up iş birliği ile hayata geçirdiğimiz PULSE projesinde, müşterilerimiz ile yazılı kanallarda yapılan iletişimler, Doğal Dil İşleme yöntemiyle incelendi ve içeriklerin olumsuzluk seviyesine göre bir Yapay Öğrenme Modeli kuruldu. PULSE projesi sayesinde müşterilerimizin olumsuz içeriğe sahip talep ve isteklerini şikayet seviyesine ulaşmadan önceliklendirebiliyor ve memnuniyetsizliği ortadan kaldıracak kalıcı çözümler sunabiliyoruz. Bu şekilde de ve müşteri memnuniyet skorlarını yükselttik. Multinet Up müşterilerinin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli."

Başarılarının finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Sardis Awards'ta tescillenmesinin gurur verici olduğunu aktaran Mokan, projede emeği geçenleri tebrik etti.

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