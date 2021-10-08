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Multinet Up’a "Leadership in Sales Awards"tan ödül

08.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up’a "Leadership in Sales Awards"tan ödül

İSTANBUL (AA) - Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards'da (LiSA Ödülleri) Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş “Yılın Satış Lideri” seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen LiSA Ödülleri’nin ödül töreni Sales Network Summit kapsamında gerçekleştirildi. 7 Ekim’de TİM Show Center’da gerçekleşen etkinlikte, Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, finans kategorisinde “Yılın Satış Lideri” ödülünü kazandı.

Satış fonksiyonunun 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dönüşmesine, gelişmesine ve güçlenmesine liderlik etmek hedefiyle faaliyet gösteren Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Leadership in Sales Awards (LiSA Ödülleri) iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, halk oylaması ile kısa listelerin belirlenmesinden sonra duayen isimlerin bir araya geldiği jüri tarafından değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, "Multinet Up’ta satış fonksiyonun tüm unsurlarını inovatif bir yaklaşımla yönetiyoruz. 165 profesyonelin bir araya geldiği büyük bir ekip olarak bütün satış süreçlerimizi paydaşlarımızın en iyi çözüm ortağı olma misyonuyla yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın aynı zamanda mesleğimizin değerini yükselten ve satış fonksiyonun iş dünyasının değişen koşullarına daha iyi yanıt veren bir yapıya kavuşmasına hizmet emesine özen gösteriyoruz. Çalışmalarımızın Sales Network gibi değerli bir topluluk tarafından takdir edilmesi şahsım adına oldukça gurur verici. Bu anlamlı ödül için Sales Network’e, oylarıyla halk oylamasına katılan herkese ve jürinin değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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