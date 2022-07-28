Multinet Up’tan 10 milyonuncu kullanıcıya sürpriz hediye

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, faaliyete başladığı günden bugüne yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, konaklama ve toplu satın alma çözümleriyle 10 milyon kart kullanıcısına hizmet verdiğini duyurdu.

Multinet Up açıklamasına göre, 10 milyonuncu kartın üretimini "10 milyon kart, 10 milyon gülümseme" mottosuyla çeşitli etkinlerle kutlayan şirket, 10 milyonuncu kartın sahibi Beylikdüzü Migros LC Waikiki Satış Danışmanı Ece İrik’e 10 bin TL değerinde MultiGift hediye etti.

Gıda ve perakende alışverişlerinde geçerli MultiGift, Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, Multinet Up olarak 1999’da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yemek kartı sektöründeki ilk akıllı kart çözümünü geliştirdikleri günden bugüne paydaşlarına fayda sunmak ve sektörü ileri taşımak için öncü olduklarını ifade etti.

Yemek kartı çözümlerinden başka, kurumsal hediye kartı, konaklama, akaryakıt ve toplu satın alma çözümleriyle ister bir çalışanı olsun ister binlerce çalışanı olsun her ölçekten şirkete tasarruf ve operasyonel kolaylık sunduklarını belirterek, çalışanların hayatını kolaylaştırdıklarını vurguladı.

"Multinet’te herkes mutlu, net" mottolarıyla, tüm hizmetlerini kusursuz bir kullanıcı deneyimi üzerine inşa etmeye gayret ettiklerini aktaran Sever, şunları kaydetti:

"Multinet Up’ın kullanıcılara ayrıcalıklar sunan avantajlar dünyasında teknoloji şirketimiz inventiv bünyesinde geliştirdiğimiz pürüzsüz bir ödeme deneyimi, sektörün en çok kazandıran sadakat platformu TatlıPara, alanının en prestijli kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz kampanyalar ve daha onlarcası mevcut. Bu ayrıcalıklı dünyayı daha da zenginleştirmek için çıktığımız yolda, 10 milyonuncu kullanıcının da aramıza katılmasıyla birlikte önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bizim için bu anlamlı günde heyecanımızı 10 milyonuncu kartın sahibi sevgili Ece İrik’le paylaşmak, kendisine küçük bir hediye sunmak istedik. Bizi kırmayıp davetimize iştirak ettiği için kendisine teşekkür ediyor, Ece nezdinde bugüne dek bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

