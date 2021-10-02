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MultiNet’liler Ege Perla AVM’deki harcamalarının yüzde 50’sini "TatlıPara" olarak geri alıyor

02.10.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MultiNet Yemek Kartı kullanıcıları, Ege Perla AVM’de yaptıkları her 40 TL ve üzeri harcamada, harcamalarının yüzde 50’sini TatlıPara olarak geri kazanıyor

İSTANBUL (AA) - MultiNet’liler Ege Perla AVM’de yaptıkları harcamaların yüzde 50’sini "TatlıPara" olarak geri kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up’ın avantajlar dünyası kazandırmaya devam ediyor. MultiNet Yemek Kartı kullanıcıları, Ege Perla AVM’de yaptıkları her 40 TL ve üzeri harcamada, harcamalarının yüzde 50’sini TatlıPara olarak geri kazanıyor.

Kampanyaya katılmak için Multinet Up’ın mobil cüzdanı MultiPay üzerinden harcama yapılan noktayı seçmek ve “Bugün Buradayım” butonuna basmak yeterli oluyor.

Böylece kampanya dahilinde yapılan harcamaların yüzde 50’si MultiNet Yemek Kartı bakiyesine geri yükleniyor.

Kampanyadan gün içerisinde birden fazla kez yararlanabiliyor ve kampanya dönemi boyunca bir kullanıcı 5 kez "TatlıPara" kazanabiliyor.

Multinet Up, 2013 yılında devreye aldığı yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması "TatlıPara" ile kart kullanıcılarına anlaşmalı MultiNet noktalarında yaptıkları alışverişlerde sanal para birimi "TatlıPara" kazanma fırsatı sunuyor.

1 "TatlıPara"nın değeri 1 TL ile eşit durumda. MultiNet Yemek Kartı kullanıcıları, "TatlıPara" noktası olan restoranlarda yaptıkları harcamalarda kazandıkları "TatlıPara"ları 30 bine varan restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan MultiNet üye iş yeri ağında diledikleri gibi harcıyor.

Multinet Up bugüne dek yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" dağıttı.

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