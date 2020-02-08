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Munzur Çayı'na düşen gencin ölümüyle ilgili otobüs şoförü ve yardımcısına hapis istemi

TUNCELİ HABERLERİ  | 08.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Munzur Çayı'na düşen gencin ölümüyle ilgili otobüs şoförü ve yardımcısına hapis istemi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Ovacık kara yolunda yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu'nun ölümüyle ilgili, sürücü ve yardımcı şoför hakkında "Kasten adam öldürmeye ihmalli davranış" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, Engin Eroğlu'nun ağabeyi Ahmet Eroğlu ve avukat Barış Yıldırım'la, baro toplantı salonunda açıklama yaptı.

Çetin, 15 Haziran 2019'da Engin Eroğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Hazırlanan iddianamenin Tunceli 2. Ağrı Ceza Mahkemesince kabul edildiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Engin Eroğlu dosyası, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Burada müşteki olarak Engin'in ailesi, şüpheli olarak da, Erdal S. ve Mesut İ. yer alıyor. Şüpheliler hakkında, 'Kastan öldürmeye ihmalli davranış' suçu işledikleri gerekçesiyle TCK'nın 83/2 ve 83/3 maddelerinden dava açıldı. Aile ve baromuz ilk günden itibaren dosyayı titizlikle takip etti. Engin Eroğlu, kamuoyuna mal olan genç bir insanımız. Onun kaybını hiçbir şey telafi edemez ama bu davanın ağır cezada açılması bu açıdan önemli."

- Sanıkların tutuklanma talebini yeniledi

Avukat Barış Yıldırım da Tunceli Barosu olarak Engin Eroğlu dosyasına bir komisyon kurarak müdahil olduklarını belirtti.

Komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Komisyon olarak Engin Eroğlu dosyasına doğrudan müdahale ettik. Anayasanın 19. Maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi gereğince sanıkların tutuklanması gerekiyor. Tutuklama talebini yeniledik." dedi.

- Olay

Engin Eroğlu (27), 15 Haziran 2019'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu. Munzur Çayı ve çevresinde Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleriyle yapılan aramalar sonucu 19 gün sonra Eroğlu'nun cesedine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Engin Eroğlu Ovacık tunceli Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin

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