Munzur Çayı'na düşen gencin ölümüyle ilgili otobüs şoförü ve yardımcısına hapis istemi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Ovacık kara yolunda yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu'nun ölümüyle ilgili, sürücü ve yardımcı şoför hakkında "Kasten adam öldürmeye ihmalli davranış" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, Engin Eroğlu'nun ağabeyi Ahmet Eroğlu ve avukat Barış Yıldırım'la, baro toplantı salonunda açıklama yaptı.

Çetin, 15 Haziran 2019'da Engin Eroğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Hazırlanan iddianamenin Tunceli 2. Ağrı Ceza Mahkemesince kabul edildiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Engin Eroğlu dosyası, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Burada müşteki olarak Engin'in ailesi, şüpheli olarak da, Erdal S. ve Mesut İ. yer alıyor. Şüpheliler hakkında, 'Kastan öldürmeye ihmalli davranış' suçu işledikleri gerekçesiyle TCK'nın 83/2 ve 83/3 maddelerinden dava açıldı. Aile ve baromuz ilk günden itibaren dosyayı titizlikle takip etti. Engin Eroğlu, kamuoyuna mal olan genç bir insanımız. Onun kaybını hiçbir şey telafi edemez ama bu davanın ağır cezada açılması bu açıdan önemli."