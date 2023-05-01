YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan otomobile ulaşıldı

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan otomobile ulaşıldı

01.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarında su altında kalan araca ulaşıldı.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ve bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı'nın kıyı kesimleri ile su yüzeyinde yaptıkları aramalarda kaza sonrası suda kaybolan otomobile ulaştı.

Ekipler, su altındaki otomobili Munzur Çayı'ndan çıkarmak için çalışma başlattı.

Otomobilin çıkarılmasından sonra kayıp kişilerin araçta olmaması halinde arama çalışmalarına devam edilecek.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 gencin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısıTunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Iğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandıIğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocuklar için uçurtma şenliği yapıldıTekirdağ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocuklar için uçurtma şenliği yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Otomobil

Tunceli Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:17
Öğle
12:24
İkindi
16:12
Akşam
19:21
Yatsı
20:48

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Deva eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.