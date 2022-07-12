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Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

12.07.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yüzmek için girdiği Munzur Çayı'ndaki kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ardahan'dan Tunceli'ye gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, serinlemek için Siliç köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'na girdi.

Bir süre çayda yüzen kişi daha sonra akıntıda sürüklenerek suyun ortasındaki kayalıklara tutundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan kişi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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