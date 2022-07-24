YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur Çayı'nın serin sularında rafting keyfi

Munzur Çayı'nın serin sularında rafting keyfi

24.07.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 6 kilometrelik parkurda rafting yapan tatilciler, hem ilçenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor - Tatilcilerden Azad Özkan: - "Munzur Çayı'nın rengi çok berraktı ve bazı noktalarda suyu içtim. Rafting yapmak en güzel anılarımdan bir tanesi oldu"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye gelen tatilciler, doğa harikası Munzur Çayı'nda rafting yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı ilçe, doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçi ağırlıyor.

Dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından sayılan Munzur Çayı'nın da bulunduğu ilçe, şu sıralar adrenalin ve macera tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Çevre illerden rafting yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personelince araçlara bindirilip Hozat Köprüsü'ne götürülüyor.

Burada kask ile yeleklerini giyen rafting tutkunları, daha sonra rehberlerden kısa süreli teknik bilgiler alıp 8 kişilik gruplar halinde botlara biniyor.

- Tatilciler 6 kilometrelik parkurda rafting yapıyor

Munzur Çayı üzerindeki yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yapan tatilciler, hem ilçenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli antrenör Ferdi Genç, AA muhabirine, Ovacık'ın su ve doğa sporları alanında markalaştığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde rafting yaptığını ifade eden Genç, "Bu doğrultuda Ovacık'taki Munzur Çayı'nı değerlendirdiğimde gerçekten de çok güzel bir rafting parkuruna sahip. Tunceli'de rafting yaygın olarak yapılıyor fakat Ovacık ilçemizde raftingi öğrencilerimizle başlattık. Yaklaşık 6-7 kilometrelik bir parkurda rafting yaptık. Çok zevkli, keyifli ve aksiyon dolu anlar yaşadık. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

- "Botla adeta bir ağaç tünelinin içinden geçtik"

Rafting yaparken aynı zamanda Ovacık'ın doğasını da tanıdıklarını anlatan Genç, "Bazı yerlerde ağaçlar tamamıyla Munzur Çayı'nın çevresini kapatmış ve botla adeta bir tünelin içinden geçtik. Bunları yaşamak için Ovacık'a gelmek lazım." ifadesini kullandı.

Tatilcilerden Azad Özkan da hayatında ilk defa rafting yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

Özkan, Tunceli'nin doğasına hayran kaldığını belirterek, "Altı kilometrelik bir rafting parkurunu geride bıraktık. Munzur Çayı'nın rengi çok berraktı ve bazı noktalarda suyu içtim. Rafting yapmak en güzel anılarımdan bir tanesi oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de teröristlere ait el bombası ve mühimmat ele geçirildiTunceli'de teröristlere ait el bombası ve mühimmat ele geçirildi
Erzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüErzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Adana'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 4 kişi yaralandıAdana'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli su sporları

Tunceli Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:08
Öğle
12:33
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:24
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.