YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilkbaharda görsel şölen sunuyor

Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilkbaharda görsel şölen sunuyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 25.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilkbaharda görsel şölen sunuyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin, Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle coşkuyla akan dereler, çiçeklere konan arı ve kelebekler ile yeşile bürünen meralar doğaya renk katıyor.

Her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan ilçe, ilkbaharda da eşsiz tabiatıyla büyülüyor.

Meraların sürülerle şenlendiği ilçede, kartpostallık manzaralar oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
Anahtar Kelimeler:
İlkbahar Manzara Munzur Ovacık tunceli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Tunceli Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Tunceli Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Gündoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz maske

Tunceli'de 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz maske

Tunceli-Elazığ arası feribot seferlerine kısıtlama

Tunceli-Elazığ arası feribot seferlerine kısıtlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.