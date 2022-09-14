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Munzur Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri dağcıların rotasında

14.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'na tırmanış yapan dağcılar, belirledikleri zirvelere saatler süren yürüyüşle ulaşıyor - Dağcılar, karşılaştıkları bozayı ve yaban keçilerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak doğal zenginliklerin tanınmasına da katkı sağlıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sarp kayalıklarıyla dikkati çeken Munzur Dağları, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen dağcıların yeni tırmanış rotalarından oldu.

Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Tunceli'de, rafting, kano ve trekking sporlarının yanı sıra dağcılık faaliyetlerine de doğaseverler ilgi gösteriyor.

Kentin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları da doğa sporları alanında turizme canlılık katan yerlerin başında geliyor.

Birçok yayla, göl ve şelalenin bulunduğu dağlar, özellikle mayıs-ekim döneminde çok sayıda dağcı grubunu ağırlıyor.

İlçeye gelen gruplar, günün ilk ışıklarıyla rotalarını Munzur Dağları'na çeviriyor. Dağcılar, belirledikleri zirveye saatler süren tırmanışla ulaşıyor.

- Keşfedilmemiş güzellikleri görüyorlar

Yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelerde vakit geçiren dağcılar, doğanın sunduğu güzellikleri de yerinde görme fırsatı buluyor.

Bölgede bozayı ve yaban keçileriyle de karşılaşan dağcılar, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla doğal zenginliklerin tanınmasına katkı sağlıyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, AA muhabirine, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptığını söyledi.

Belirli aralıklarla kentteki dağlara tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Doğan, "Kulübümüz çatısı altında grupları gezilere götürüyoruz ve bu sayede Tunceli'nin güzelliklerini çok sayıda insanın görmesine yardımcı oluyoruz. Genellikle İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Tunceli'ye gelen dağcı grupları oluyor. Onlarla Munzur Dağları'nın zirvelerine tırmanış gerçekleştiriyoruz, çok memnun kalıyorlar." dedi.

- "Turizme kazandırılması için tanıtımının yapılması gerekiyor"

Doğan, kentin el değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, özellikle bölgedeki buzul göllerin dağcı grupların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Munzur Dağları'nın turizme kazandırılması için tanıtımının yapılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "İnsanlar gelip Munzur Dağları'na tırmanış yaptıkları zaman seviniyorlar. Dağcı gruplara, biraz daha Munzur Dağları'na yönelmelerini ve buranın güzelliklerini keşfetmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Dağcı Zeliha Erdoğan da Tunceli ve ilçelerinin çok güzel doğaya sahip olduğunu söyledi.

Hafta sonu tatillerinde dağ tırmanışlarına katıldığını belirten Erdoğan, "Özellikle 3 bin rakımlı dağlara çıkınca yüksekten aşağıları izlemek beni çok mutlu ediyor. Dağlarda çengel boynuzlu dağ keçileri ve bozayıları görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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