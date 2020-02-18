Munzur Gözeleri 8 milyon liralık projeyle hayat bulacak

TUNCELİ (AA) - Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliğinin öncülüğünde 8 milyon lira ödenekle hazırlanan proje kapsamında doğaya uyumlu hale getirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ile Valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, "Munzur Gözeleri Projesi"nin de arasında bulunduğu 3 projenin protokolünü imzaladı.

Vali Sonel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli, Elazığ, Malatya ve Bingöl illerini kapsayan FKA'nın her yıl önemli projelere destek sağladığını anımsattı.

Ajansın desteği ile 11 milyon lira tutarındaki "Munzur Gözeleri", "Bir Tutam İnovasyon Tunceli Tasarım Merkezi" ve "İşsizsen Gel Bakalım, Seni Bekliyor Tarım" projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Şu an görüntü kirliliği arz eden Munzur suyunun çıktığı Ovacık Gözeleri, 'Munzur Gözeleri Projesi' ile Munzur'un ruhuna ve suyuna uygun hale getirilecek. Bu proje Tunceli ve ülkemiz için çok önemli. Oraya binlerce turist geliyor. Orada görüntü kirliliği arz eden beton ve çok kötü durumda olan yerler var. Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerimizdeki peyzaj ile ilgili hocalarımızla çalıştık ve çok güzel bir proje ortaya çıktı. Projeyi inşallah bu yıl içinde bitireceğiz. Hem Tunceli'ye hem de ülkemize hayırlı olsun."