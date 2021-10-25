"Munzur Vadisi Milli Parkı" güz renklerine büründü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına bürünen ormanlar seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Sarp dağların arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla yılın her döneminde çok sayıda fotoğraf, kamp ve trekking tutkununu ağırlıyor.

Tabiat harikası Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kepır Yaylası ve Karagöl'ün bulunduğu ilçede, Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı da sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli parkta, yaprakları sararan ceviz, yabani kavak ve meşenin yanı sıra doğada kendiliğinden yetişen çeşitli meyve ağaçlarında birçok renk bir arada gözleniyor.

Munzur Çayı'nın da menderesler oluşturarak geçtiği milli park, özellikle hafta içi ve hafta sonu tatilinde çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin gezi rotasında bulunuyor.

Günibirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, milli park sınırları içerisinde doğayla iç içe zaman geçirerek fotoğraf çekimi yapıyor.

Yaban hayatı zenginliğiyle de öne çıkan milli parkta, avlanması yasak çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı, yaban keçisi, tilki, yaban domuzu, balık kartalı, su samuru, vaşak ve kurt gibi canlı türleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Doğa tutkunlarından Yusuf Yerlikaya, AA muhabirine, Tunceli ve ilçelerinin el değmemiş doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sonbaharın gelişiyle kentteki ormanların rengarenk olduğunu ifade eden Yerlikaya, doğanın korunması ve kirletilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yerlikaya, kentin doğası ve iklimiyle farklı olduğunu belirterek, "Çevre illerden gelen olsun ve burada yaşayan arkadaşlarımız olsun bu doğayı korumamız gerekiyor. Şu an ağaçlardaki renkler farklılaşmaya başladı ve yaprakların dökümü çok güzel oluyor. Hava özellikle şu sıralar çok farklı ve hazanı burada yaşamak isteyen bütün dostlarımıza buraya gelip gezmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

