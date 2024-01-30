YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı

Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı

AA AA
30.01.2024 09:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.

Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.

Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyorGönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyor
Bilecik’te karla mücadele devam ediyorBilecik’te karla mücadele devam ediyor
Hatay’da hırsızlık olaylarında 4 şüpheli yakalandıHatay’da hırsızlık olaylarında 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Munzur Vadisi Tunceli kış dron

Tunceli Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:40
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:06
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.