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Munzur Vadisi Milli Parkı katı atıklardan temizlendi

TUNCELİ HABERLERİ  | 03.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Munzur Vadisi Milli Parkı katı atıklardan temizlendi

TUNCELİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği çalışması yaptı.

Doğal güzellikleriyle hayran bıraktıran Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından eşsiz güzelliği görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, piknik yapıp gönüllerince eğleniyor.

Milli parkın temiz kalması için çalışma yürüten ekipler de ziyaretçilerin doğaya bıraktığı atıkları ve çöpleri toplayarak, araçlarla belediyenin katı atık toplama merkezine taşıdı.

Sıcak havaya rağmen saatlerce doğada temizlik çalışması yapan ekipler, ziyaretçileri, milli park sahasında ateş yakmamaları ve doğayı temiz tutmaları konusunda uyardı.

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