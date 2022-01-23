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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi

23.01.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Hıdır Nergizhan, otomobiliyle Tunceli-Ovacık kara yolunda seyir halindeyken Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir vaşakla karşılaştı.

Aracından inen Nergizhan, cep telefonu kamerasıyla nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı kayıt altına aldı.

Kayıtta, karla kaplı arazide bir süre gezinen vaşağın daha sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor.

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