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Munzur Vadisi'nde kaçak balık avlayanlara 193 bin 634 lira ceza

17.10.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 88 kişiye 193 bin 634 lira ceza uygulandı.

Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğası ve su kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

Her mevsim farklı güzellikler sunan milli parkta, bozayı, su samuru, alabalık, vaşak, kurt, yaban keçisi ve porsuk gibi canlı türleri yaşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri de parktaki yaban hayatının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belirli aralıklarla devriye görevi yapan ekipler, 1 Ocak-17 Ekim tarihlerinde milli parkta yaptıkları denetimlerde 88 kişinin kaçak yöntemlerle balık avladığını tespit etti.

Bu kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak 193 bin 634 lira ceza uyguladı.

DKMP görevlileri balık avında kullanılan 108 tırıvırıya da el koydu.

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Ceza Tunceli balık avı

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