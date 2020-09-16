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Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 16.09.2020 18:34 | Son Güncelleme

Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'dan Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sarımsak toplamaya giden Mehmet (41) ve Bozkurt Aydemir (48) kardeşlerin kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, jandarma, Elazığ Emniyeti su altı ekipleri, iz arama köpek timleri, profesyonel ve gönüllü dağcı birlikleri ile rafting ekipleri, Munzur Vadisi Venk köyü mevkisinde karadan, havadan ve Munzur Çayı'nda iki kardeş için arama yaptı.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlarca 4 gündür sürdürülen arama çalışmalarında kardeşlerin henüz izine rastlanmadı.

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