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Munzur ve Pülümür çayları taştı, yetkililer uyardı

12.04.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de yoğun sağanak yağış nedeniyle Munzur ve Pülümür çaylarında taşmalar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları taşkınlara karşı uyardı.

Munzur ve Pülümür çayları taştı, yetkililer uyardı

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı yoğun sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu Munzur Çayı’nın birden çok noktada taşması nedeniyle valilik tarafından ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı. Taşkın nedeniyle yolda mahsur kalan 11 vatandaş, karayollarına ait iş makineleriyle kurtarıldı.

Pülümür Çayı’nın debisinde de yağış nedeniyle ciddi artış meydana gelirken, yetkililer özellikle çay kıyısında bulunan işletmeler ile karayolunu kullanacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri her iki karayolunda da taşkınla mücadele konusunda aralıksız çalışma yürütüyor.

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