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Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik yaparken ateş yakılması yasaklandı

21.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik yaparken ateş yakılması yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik yaparken ateş yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte orman yangınlarına karşı mücadele için çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Munzur ve Pülümür vadilerinde ateş yakarak piknik ve kamp yapmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimizce bu husustaki denetimlerimiz artarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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