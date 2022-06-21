TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik yaparken ateş yakılması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte orman yangınlarına karşı mücadele için çeşitli kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda Munzur ve Pülümür vadilerinde ateş yakarak piknik ve kamp yapmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimizce bu husustaki denetimlerimiz artarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
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