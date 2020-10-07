YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur’un şifa kaynağı bal, 81 ildeki 81 okula gönderildi

Munzur’un şifa kaynağı bal, 81 ildeki 81 okula gönderildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği tarafından 81 ildeki 81 okula Munzur yöresine ait 40 gramlık özel tüplerde hazırlanan süzme bal gönderildi.Tunceli’den okulların açılacağı gün daha önceden belirlenen 81 ildeki 81 okuldaki 10 bine yakın öğrenci ve öğretmene ikram edilmek üzere yöreye ait şifa kaynağı ballar, Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla özel olarak hazırlandı.

Tunceli Valiliği tarafından 81 ildeki 81 okula Munzur yöresine ait 40 gramlık özel tüplerde hazırlanan süzme bal gönderildi.
Tunceli’den okulların açılacağı gün daha önceden belirlenen 81 ildeki 81 okuldaki 10 bine yakın öğrenci ve öğretmene ikram edilmek üzere yöreye ait şifa kaynağı ballar, Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla özel olarak hazırlandı. Hazırlanan ballar, illerdeki okulların adreslerine gönderildi.
Vali Mehmet Ali Özkan’ın öğrencilere hitaben yazdığı," Kıymetli öğrencilerimiz, dünyayı saran salgın nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemine bir kısmınız uzaktan, bir kısmınız yüz yüze başladınız. Biliyorum ki hem okullarınızı hem de öğretmenlerinizi çok özlediniz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yeni eğitim-öğretim yılında sizlere sağlık ve başarılar diliyorum. Ruhunuzun gücünü temsil eden o güzel gözleriniz her daim gülsün”ifadelerinin yer aldığı mektupta gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Tunceli Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
12:15
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Boran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.