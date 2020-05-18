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Muradiye Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine destek

VAN HABERLERİ  | 18.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye İlçe Müftülüğü, korona virüsü salgını ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor.“Gönüller Sevgi Dolsun, Mazlum Yüzlerde Tebessüm Olsun” şiarıyla yola çıkan Muradiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Van’ın Muradiye İlçe Müftülüğü, korona virüsü salgını ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor.
“Gönüller Sevgi Dolsun, Mazlum Yüzlerde Tebessüm Olsun” şiarıyla yola çıkan Muradiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ekipler, ilçedeki yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, kendilerine emanet edilen yardımları tek tek evlere teslim ediyor. Ekipler, ‘Allah’ın en sevdiği iş, bir ihtiyacını karşılayarak bir mümini sevindirmektir’ diyerek yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam edeceklerini bildirdi.

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