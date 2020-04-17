Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti ilk toplantısı yapıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen Muradiye OSB Müteşebbis Heyetinin ilk toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada ilk toplantının Manisa ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Vali Ahmet Deniz, “Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde birçok arkadaşımızın emeği var. Bizler de 1,5 yıldır Muradiye OSB’nin kurulum sürecini takip ettik. Manisa gelişiyor, büyüyor ve ihracat yapıyor. Manisa OSB Türkiye’nin göz bebeği, Muradiye OSB de bu tecrübelerden yararlanarak ilimize ve ülkemize katkı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.



