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Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

MANİSA HABERLERİ  | 12.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri yüzme havuzu, fitness salonu normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet veriyor.Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri yüzme havuzu, fitness salonu normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet veriyor.
Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor. Normalleşme süreci kapsamında tüm korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulan tesiste yüzme havuzu haftanın 7 günü saat 09.00 - 16.00 arasında üyelerine hizmet veriyor. Havuzu kullanacak üyelerin maskeleri havuz güvertesinde çıkarılarak, havuza girmeden önce ve sonra tesisin duşları kullanılıyor. Hizmet alan kişilere dolaplar kullandırılmıyor. Yoğun ilgi gören ve şu an yaklaşık 200 üyesine hizmet veren fitness salonuna ise sosyal mesafeye uyularak belli sayıda kişi kabul ediliyor. Antrenörler gözetiminde gelenlerin ateşi ölçülüp el dezenfektesi yapılıyor. Salonda erkek üyeler Pazartesiden Cumartesiye saat 17.00 - 23.30 arasında haftanın 6 günü, bayan üyeler Pazartesiden Cumaya saat 09.00 - 16.00 saatleri arasında olmak üzere haftanın 5 gün spor yapıyor. Taekwondo da ise çalışmalar Pazartesi, Salı, Perşembe günleri 15.00 - 17.00 saatleri arasında antrenörleri gözetiminde yapılıyor.

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