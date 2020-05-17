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Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 17.05.2020 03:20 | Son Güncelleme

Van`ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çuval ve plastik bidonlar içerisinde kaçak avlanmış 3,5 ton inci kefali ele geçirildi.Van Gölü’nün endemik türü olan, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van`ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çuval ve plastik bidonlar içerisinde kaçak avlanmış 3,5 ton inci kefali ele geçirildi.
Van Gölü’nün endemik türü olan, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Muradiye Bendimahi Çayı Balaklı ve Yalındüz bölgesinde yaptığı denetimlerde 4 ayrı bölgede çuvallar içinde ve plastik bidonlar içinde toplamda 3,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Ele geçen balıklar imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipler sıkı denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

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