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Muradiye’de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Muradiye Devlet Hastanesi önünde Kızılay tarafından açılan kan bağışı standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van’ın Muradiye ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Muradiye Devlet Hastanesi önünde Kızılay tarafından açılan kan bağışı standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, korona virüs salgınının kan bağışını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Kan bağışçılarının virüs karşısında taşıdığı kaygılar nedeniyle Kızılay’a yapılan günlük kan bağışı ve buna bağlı olarak kan stok seviyesi yarı yarıya azaldı. Ancak bir yandan kana olan ihtiyaç aynı oranda devam ediyor. Kızılay, her hafta düzenli kan alması gereken talasemi hastaları, trombosit ihtiyacı olan lösemi hastaları ile kazalara bağlı yapılması gereken acil ameliyatlar için kan ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde de 18-65 yaş aralığındaki her sağlıklı bireyleri iftar sonrasında kan bağışına davet ettik. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Kızılay adına kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kan bağışında bulunan Ömer Çınarbay ise bağışın önemli olduğunu söyleyerek, “Bu virüs döneminde stoklarda tükenme olduğu için daha fazla kan bağışının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşları da kan bağışına davet ediyorum" dedi.

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